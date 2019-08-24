بالصور.. «تعليم الجوف» تجهز المدارس للعام الدراسي الجديد

صرفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، عددًا من التجهيزات المتكاملة لـ«مدارس الطفولة المبكرة» والمدارس المستحدثة، في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، ضرورة استكمال احتياجات المدارس من التجهيزات الفنية والتقنية، وتسخير هذه الإمكانات لصنع بيئة تعليمية جاذبة تعليمًا وتعلمًا، موضحًا أن الإدارة تسعى جاهدة لسد احتياجات المدارس ومتطلباتها من الوسائل التعليمية التقنية؛ رغبةً في تحقيق الأهداف التي تنعكس إيجابًا على الميدان التعليمي.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة التجهيزات المدرسية، سلطان بن رافد الشمري أن «الإدارة صرفت ٣٠٣٦ مقعدًا وطاولة دراسية للطلاب والطالبات، وجهزت ٧٢ فصلًا تشاركيًّا مع تركيب ٥١ شاشة تفاعلية»، مشيرًا إلى أنه «تم تجهيز ١٢ روضة محدثة للطفولة المبكرة، مع تأثيث ٢٤ غرفة للمعلمين والمعلمات، وصرف ٦٢ آلة تصوير، واستكمال تأثيث المدارس المنتقلة لمبانٍ حكومية جديدة».

وأكد الشمري، صيانة مصادر التعلم والمختبرات المدرسية وجاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات وسير عملها؛ لتحقيق الهدف العام منها في تعزيز عمليتي التعليم والتعلُّم، ودعم المناهج الدراسية بتوفير مصادر معلومات ذات ارتباط بالمحتوى الدراسي.