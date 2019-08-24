أمطار رعدية وسماء غائمة على بعض مناطق المملكة.. السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة غدًا السبت، على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

كما توقّعت هيئة الأرصاد، في بيانٍ صادر عنها اليوم، سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق (الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ، الشرقية).

وأشارت هيئة الأرصاد إلى تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد: إنَّ حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أمَّا عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أنَّ حركة الرياح السطحية تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت على مدن ومناطق المملكة: