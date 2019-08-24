السعودية اليوم/ أمطار غزيرة على تهامة قحطان



ظهران الجنوب 23ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24أغسطس 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار غزيرة على تهامة قحطان بطهران الجنوب ، سالت على إثرها الشعاب والأودية.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

07:38ت م

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