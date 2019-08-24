«شرطة الرياض» تكشف تفاصيل مقطع المشاجرة بالمركبات وتطيح بسبعة مواطنين

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، الإطاحة بسبعة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، في مقطع المشاجرة بالمركبات.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاجرةٍ تم فيها استخدام مركبات في عمليات تصادم متعمدة، فقد باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض هذه القضية مساء يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/١٢/١٧، بحي الفيحاء شرق العاصمة الرياض.
وأكد متحدث شرطة الرياض، أن المشاجرة اتضح أنها بين مجموعةٍ من المواطنين، إثر خلافاتٍ عائلية فيما بينهم، مشيرًا إلى أنه تم التعمد فيها إحداث تلفيَّات في مركبات بعضهم البعض وإطلاق أعيرةٍ ناريةٍ بالهواء مما نتج عنه تعرض عدد منهم لإصابات متوسطة؛ حيث تم إيقاف سبعة منهم، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، ممن ثبت علاقتهم بالمشاجرة.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق الموقوفين.
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