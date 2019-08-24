مصادر «عاجل»: لائحة جديدة للنقل المتخصِّص تلزم السائقين بـ 19 واجبًا

كشفت مصادر «عاجل» ملامح اللائحة الجديدة لتنظيم نشاط النقل المتخصّص، الذي يشمل نقل الحجاج والمعتمرين والزائرين والسياح، فضلًا عن الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات أو المتعاقدة مع أصحاب العمل لنقل منسوبيهم وضيوفهم ومن في حكمهم.

وقالت المصادر: إنَّ هيئة النقل العام تعكف حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع اللائحة، الذي يختص أيضًا بتنظيم تأجير الحافلات وتوجيهها، موضحةً أنَّ تطبيق مواد هذه اللائحة سيتم قريبًا .

وتهدف اللائحة الجديدة والمكونة من83 مادة، لرفع كفاءة التشغيل والنقل، وضمان حقوق جميع الأطراف وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، في إطار يعلي من معايير السلامة والراحة، كجزءٍ من مؤشرات جودة الحياة التي تستهدفها رؤية «المملكة 2030».

وقالت مصادر «عاجل»: إنَّ هيئة النقل العام انتهت بالفعل من إعداد اللائحة التي تعدد عبر موادها المختلفة شروط مزاولة النشاط والالتزامات الواجبة على مقدم الخدمة، فضلًا عن الحقوق التي يتمتع بها مع غيره من أطراف النشاط، طوال سريان الرخصة الممنوحة له من جانب الجهات المختصة.

وتحقيقًا لمعايير السلامة، تلزم اللائحة الجديدة مقدمي الخدمة بتوفير حافلات حديثة ذات مواصفات فنية ملبية للشروط الفنية والبيئية. ووفق المصادر، اشترطت اللائحة في الحافلة التي تعمل في هذا النشاط أن تكون «جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة أو خارجها، على ألا يتجاوز عمرها عند دخول السعودية أو خلال فترة تشغيلها 10 سنوات، من سنة الصنع».

أما السائق، فتنصّ اللائحة على ضرورة أن تتوافر فيه ثمانية شروط تتمثل في التالي:

- أن يعمل لحساب مرخص له في نشاط النقل المتخصص أو في أنشطة نقل الركاب بالحافلات الأخرى، عدا نشاط تأجير الحافلات.

- أن يكون فردًا مرخصًا له في إحدى أنشطة نقل الركاب بالحافلات التي تسمح الهيئة بمزاولتها.

- ألا يقل عمره عن 20 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا.

- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة عامة سارية، وفقًا لنظام المرور ولائحته .

- اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.

- أن يكون حاصلًا على شهادة خلو من السوابق الجنائية .

- أن يكون حاصلًا على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الهيئة.

- أن يجتاز الدورة التدريبة على التعامل مع نظام التوجيه.

وحسب المصادر، تلزم اللائحة سائقي حافلات النقل المتخصص بـ 19 واجبًا مهنيًا وسلوكيًا، أبرزها عدم: التدخين ومنع الركاب منه داخل الحافلة مع الاهتمام بالمظهر والنظافة ولبس الزي الوطني أو أي زي تحدده اللائحة مع المحافظة على الآداب العامة والتقيد بساعات العمل والراحة، فضلًا عن مساعدة ذوي الإعاقة والتأكد من سلامة الحافلة وتوافر عدة الإصلاحات والإطار الاحتياطي وصلاحيتها قبل انطلاق الرحلة .

فضلًا عن ذلك تحدّد اللائحة الجديدة شروط الترخيص وتنظيمه وسحبه والعقوبات التي تطبق على حاملي الرخص، حال ارتكابهم أي مخالفات للأنظمة، بجانب توافرها على إطار منظم لأعمال التأجير والتوجيه وشروط التعاقدات وإنهاء النشاط.