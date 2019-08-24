كيف استقبل رئيس الشيشان هدية الملك وولي العهد

استقبل رئيس جمهورية الشيشان، رمضان أحمدوفيتش قديروف، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بقبلات حارة وسط تكبيرات أكثر من 50 ألف مصل توافدوا لحضور مراسم افتتاح جامع "فخر المسلمين" بمدينة شالي بالشيشان، الذي يعد أكبر جامع في أوروبا، كما وصف الهدية بالغالية على قلبه.

وسلم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، رئيس وفد المملكة في الحفل هدية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، هي قطعتان من ستار الكعبة المشرفة إهداء للرئيس الشيشاني، لوضعها في المسجد.

وكان الرئيس الشيشاني، قد أعلن في كلمته تغيير اسم المسجد من فخر المسلمين إلى مسجد "خاتم المرسلين".