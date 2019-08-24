فحص مساعدة المقطوعة من خلال رقم الطلب 1440 عبر موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

تعتبر مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي من أبرز المساعدات التمويلية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية، وسوف نشرح لكم من خلال موقع نجوم مصرية العديد من التفاصيل المتعلقة بالمقطوعة في الضمان الإجتماعي، وقد تم إقرار المقطوعة في الأونة الأخيرة بسبب غلاء الأسعار والخدمات والسلع والمحروقات، وتتميز المقطوعة كونها هي الوحيدة التي يتم صرفها بشكل دوري مرة في كل عام، ويتم عمل دراسة لكل الطلبات التي يتم تقديمها من قبل المواطنين من أجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، من اجل تحقيق الشفافية والموضوعية في تقديم تلك المساعدة.

ما هي شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة

حددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية العديد من الشروط من أجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وقد نوهت الوزارة على أنه من الضرورى أن تحقق كافة الشروط من أجل تقديم المقطوعة لتلك الأسر التي تُقدم من أجل الإستفادة من المقطوعة، ومن بين تلك الشروط ما يلي :-

يجب على المستفيد أن يكون عمره 35 عاماً فأكثر. يتم صرف مساعدة المقطوعة بشكل دوري، وتقوم وزارة العمل والتنمية الإجتماعي بعمل تحقيق دوري للأسر المقدمة. تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى المقدم من قبل الوزارة. تتميز المقطوعة كونها تصرف لمرة واحدة في السنة .

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يبحث الكثير من مستفيدي مساعدة المقطوعة في الضمان عن موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من أجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة، حيث يمكنك زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هـــــنــــا، وقد صممت وزارة العمل البوابة الإلكترونية من أجل مساعدة الأسر السعودية في معرفة وحساب قيمة الدعم المقدم لهم، والعمل على توفير الوقت والجهد للمواطنين في المملكة.

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