الان تتابع سفير خادم الحرمين لدى المملكة المتحدة يزور العميد المحيا في لندن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 10 دقائق - 3:16 ص, 24 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 الخليج 365-متابعات : قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة بزيارة العميد الركن ماجد بن عفاس بن محيا اثناء جولته للذين يتلقون العلاج في لندن للإطمئنان عليهم والوقوف على سير علاجهم. كان في استقبالة الدكتور فيحان بن عفاس بن محيا وفيصل خالد بن محيا وابناء العميد الركن ماجد عبدالعزيز وعبدالله. رافق سمو السفير في زيارته نائب رئيس بعثة خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا سعود بن ناصر الحمدان ومدير مكتب سموه عبدالعزيز الادهم القعيشيش. كما رافق سموه اعضاء من الملحقية الصحية

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