رابط مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 عن شهر محرم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

تعتبر المقطوعة من أبرز المساعدات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية، حيث تعمل وزارة العمل على تقديم العديد من المساعدات التمويلية من خلال مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود أو الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، ومحدودي الدخل، وتتميز مساعدة المقطوعة كونها هي المساعدة التمويلية الوحيدة، التي يتم صرفها بشكل سنوي لمرة واحدة من أجل مساعدة الأسر التى لا تقدر على تلبية الإحتياجات الأساسية.

الفئات المستفيدة من مساعدة المقطوعة

الأسر ذات الدخل المنخفض أو الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. الأرامل والمطلقات. الاسر التي غاب عنها عائلها. أسر السجناء.

موعد صرف مساعدة المقطوعة

يبحث الكثير من المستفيدين عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يتسأل الكثير من المستفيدين من خلال إطلاق العديد من الوسوم التي تطالب بالإسراع في صرف مساعدة المقطوعة في الضمان، حيث تأخرت عملية صرف المقطوعة من قبل وزارة العمل، ويأمل الكثير من المستفيدين أن يتم صرف تلك المقطوعة في أسرع وقت ممكن، من اجل تلبية إحتياجات الأسر ذات الدخل المحدود أو الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية.

الإستعلام عن المقطوعة في الضمان 1440 هـ

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية البوابة الإلكترونية من هــــنـــا، من اجل التسهيل على المواطنين خدمة الإستعلام والتسجيل في المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث تهدف الوزارة مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض أو الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية.

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