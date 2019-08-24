شكرا لقرائتكم خبر عن تمكين الإعلاميات من إدارة النشاطات في الأماكن العامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن المصباحي (جدة)

علمت "الخليج 365" أن الجهات المختصة سمحت أخيرا للنساء الحاصلات على تراخيص إعلامية بإدارة نشاطاتهن بأنفسهن مباشرة بشكل مفتوح في الأماكن العامة للرجال والنساء، بعد أن كانت تقتصر الموافقة على إدارة نشاطاتهن بأنفسهن في الأماكن المخصصة للنساء.

وكانت وزارة الثقافة والإعلام (سابقا)، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد نسقتا مع وزارة الداخلية لإيجاد آلية تكفل تحقيق المصلحة العامة وتحكم عمل المرأة، بناء على توصيات اللجنة الإعلامية العليا.

وأعلنت وزارة الإعلام وجود 5 شروط لمنح التراخيص الإعلامية؛ تضمنت: «أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاما، وأن يكون سعوديا أو مستثمرا خليجيا أو أجنبيا مصرحا له بالاستثمار، وأن لا يكون موظفا حكوميا، وحاصلا على شهادة جامعية للتراخيص المختصة في الدراسات والاستشارات الإعلامية، مع خبرة 5 سنوات، وكذلك عند تقديم الخدمات الصحفية، مع إمكانية الحصول على ترخيص في 16 مجالا للحاصلين على شهادة الثانوية فما دون».