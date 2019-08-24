شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تلاحق مروجي «عباءة السيفين والنخلة».. و«النيابة» تطالب بـ«التعزير» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فاطمة آل دبيس (الرياض) -

أكدت وزارة التجارة والاستثمار لـ«الخليج 365» أنها تضبط من يروج لمنتجات تحمل شعار الدولة، وتحيلهم إلى النيابة العامة، التي تتولى التحقيق في القضايا، على أن تتم إحالتها إلى المحاكم المختصة التي تقوم بالنظر في هذه القضايا وإصدار العقوبات.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365» أن وزارة التجارة تراقب المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بعدم استخدام شعار الدولة لأغراض تجارية وتسويقية، وتعمل على ضبط المخالفين ومصادرة المنتجات المخالفة. وذكرت المصادر أن انتشار العباءة التي تحمل شعار المملكة بأشكال عدة يعرض مروجي هذه العباءات إلى العقوبة التي تحددها المحكمة المختصة.

وأوضحت المصادر أن النيابة تطالب بتطبيق عقوبة التعزير المرسل عند إحالة القضية إلى المحكمة، التي تنظرها دوائر التعزير المرسل، التي تختص بنظر كل الجرائم والمطالبات التي ليست لها دائرة مختصة.