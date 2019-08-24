شكرا لقرائتكم خبر عن سفير خادم الحرمين لدى بريطانيا يشيد بجهود الملحقية العسكرية السعودية بلندن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان الملحقية العسكرية السعودية في العاصمة البريطانية لندن، وكان في استقباله الملحق العسكري السعودي اللواء الطيار عبدالله بن صالح الزغيبي، والملحق العسكري السعودي المرشح الجديد العميد الطيار الركن رياض بن محمد أبو عباة، ومنسوبو الملحقية العسكرية.
واطلع خلال الزيارة على سير العمل في الملحقية العسكرية، واستمع إلى إيجاز قدمه الملحق العسكري السعودي عن الملحقية ومهماتها وواجباتها والأقسام ومكاتب الإشراف التابعة لها.
وأشاد في كلمة له بما تقدمه الملحقية العسكرية من خدمات للمتدربين العسكريين والمدنيين والوفود العسكرية السعودية وبما تقدمه من جهود لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.
وأكد السفير حرصه واهتمامه بكل ما من شأنه تذليل العقبات التي قد تعترض سير عمل منسوبي الملحقية، وعقد اجتماعاً بالملحقية مع ممثلين من جانب وزارة الدفاع البريطانية المختصين بالشرق الأوسط.
عقب ذلك، قلد المقدم بندر بن حامد أحمد رتبة عقيد، والنقيب مهند بن منير الفخراني رتبة رائد، إنفاذاً للأمر السامي الكريم.
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