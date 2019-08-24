شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أكبر مسجد في أوروبا بالشيشان.. وأمين «الرابطة» يلقي خطبة الجمعة الأولى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (غروزني)

استقبل رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف أمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في قصر الرئاسة بغروزني، حيث ثمن قاديروف زيارة العيسى للشيشان للمشاركة في افتتاح أكبر مسجد في أوروبا. وتناول اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الإسلامي.

وبطلب من الرئيس الشيشاني، بحضور ممثلي ملوك ورؤساء الدول الإسلامية وجمع غفير من كبار العلماء وعدد من الوزراء، ألقى الشيخ الدكتور محمد العيسى أول خطبة جمعة في المسجد فور مراسم الافتتاح الرسمي.

وقد بينت الخطبة فضل عمارة المساجد، وأنها في عداد صروح الإسلام الكبرى، وأن رسالتها عبر التاريخ الإسلامي اعتمدت قيم الإسلام الرفيعة، فتخرج فيها رجال أضاؤوا الدنيا بهدي الشريعة السمحة، موضحاً أن مناهج متطرفة حاولت في أزمنة قريبة توظيف رسالة المسجد لخدمة جنوحها الفكري غير أن الوعي الإسلامي واجه هذا الانحراف ولا يزال، معتمداً على نصوص الشريعة وصحيح تأويلها ومعرفة مقاصدها، مؤكداً أن المساجد منصات وعي لإرشاد الأمة وتبصيرها من على منابرها، مشدداً على أهمية عدد من القضايا في حياة الأمة لاسيما بعض شبابها، وأنها تتطلب من العلماء الراسخين الأخذ بأيديهم وتبصيرهم ومعالجة حيرتهم.

كما أشاد العيسى في الخطبة بحضور الرئيس الشيشاني مؤتمر وثيقة مكة المكرمة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في رمضان الماضي، التي صادق عليها أكثر من ١٢٠٠ مفتٍ وعالم اجتمعوا عليها في رحاب مرجعية الأمة الإسلامية حيث القبلة الجامعة مكة المكرمة.

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كما طلب سماحة مفتي جمهورية الشيشان الشيخ صالح مجييف من العيسى أن يلقي كلمة الختام لحفلة التدشين بعد أن أدى الجميع صلاة الجمعة التي ثمن فيها أمين الرابطة جهود الخير لبناء بيوت الله تعالى، وشكر باسم الحضور لفخامة الرئيس الشيشاني حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وكرم الضيافة.

وقد حضر حفلة الافتتاح وأول خطبة جمعة تقام في هذا المسجد الذي يستوعب آلاف المصلين ممثلو ملوك ورؤساء الدول الإسلامية وجمع غفير من كبار العلماء وعدد من الوزراء.

من جهة ثانية، التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين أمس في مدينة شالي، الرئيس الشيشاني رمضان أحمد قاديروف، على هامش زيارته الحالية للجمهورية لحضور افتتاح أكبر مساجد أوروبا جامع «فخر الإسلام».

وبحث العثيمين والرئيس قاديروف القضايا المشتركة، وأكد الجانبان على تعزيز التواصل في المرحلة القادمة، ومواصلة الجهود لخدمة المسلمين في كل مكان.

ونوه العثيمين إلى افتتاح الجامع الكبير الذي شهدته مدينة شالي، وأكد على أهمية دور المنظمة في بث رسائل الوسطية والاعتدال في العالم، ومكافحتها للتطرف والغلو والإرهاب، وذلك من خلال برامجها الدورية التي تطلقها. من جهته، أكد الرئيس الشيشاني على حرصه ودعمه لتطوير العلاقات مع المنظمة ودولها في شتى المجالات.