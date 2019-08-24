شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ من الشيشان: نأمل إسهام جامع «فخر المسلمين» في نشر الوسطية ونبذ العنف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (غروزني)

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ رئيس وفد المملكة في افتتاح مسجد «فخر المسلمين» بالشيشان، أن ما قامت به الشيشان من بناء هذا المسجد الكبير الذي يعـد معلماً من معالم أوروبا، يبعث في النفوس السعادة ويحقق للمسلمين أيضاً الرفعة والذي سيكون منارة هدى ونور ينشر تعاليم الإسلام الصحيح الوسطي، مزجياً شكره لرئيس الشيشان إقامته لهذا الصرح الإسلامي الكبير، راجياً من الله أن يكون الشعب الشيشاني في أحسن حال، وأن يساهم هذا المسجد في نشر المنهج الوسطي المعتدل الذي ينبذ العنف والتطرف.

جاء ذلك في تصريح تلفزيوني للفضائية الشيشانية للوزير آل الشيخ فور وصوله إلى مطار غروزني الدولي. وقال إن المملكة هي الدولة الداعية لمنهج الوسطية والاعتدال وتعمل جاهدة لنشرها في ربوع العالم الإسلامي، كما تمد يديها لكل الدول التي تسير على هذا المنهج، لافتاً إلى أن الشيشان الشقيقة بقيادة الرئيس رمضان أحمد هي إحدى الدول التي تعمل على نشر الوسطية ولها جهود في ذلك ونعتز بتميز علاقاتنا معها.

يشار إلى أن الوفد المرافق للوزير آل الشيخ يضم المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد الشثري، ونائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور يوسف بن سعيد، وعدداً من وكلاء الوزارة.

ويشارك الوفد السعودي في افتتاح جامع «فخر المسلمين»، الذي يعد أكبر جامع في جمهورية الشيشان برعاية الرئيس الشيشاني رمضان أحمد قاديروف، بمشاركة وفود إسلامية من عدد من الدول.