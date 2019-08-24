شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأفغاني لـ الخليج 365 : زيارة الرئيس غني تكريس لعمق الشراكة مع الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد السفير الأفغاني لدى المملكة سيد جلال كريم الأهمية التي تكتسبها زيارة الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني للمملكة اليوم (السبت) والتي ستعمل على تعزيز العلاقات السعودية الأفغانية في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وقال السفير الأفغاني لدى المملكة إن زيارة الرئيس الأفغاني للسعودية والتي تعتبرالزيارة الثالثة له ستكون فرصة مهمة للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبحث سبل تعزيز العلاقات ومناقشة المستجدات في المنطقة والتطرق لمستقبل عملية السلام في أفغانستان فضلا عن التشاور والتنسيق حيال كل ما يهم قضايا الأمة الإسلامية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.

وقال السفير كريم إن أفغانستان في الوقت الراهن تمر بمرحلة مفصلية في تاريخها الحاضر حيث إنها مقبلة على عملية المصالحة والسلام مع حركة طالبان لإنهاء الحرب المستعرة في أفغانستان منذ 17 عاماً حيث يرغب الشعب الأفغاني في أن يعيش في أمن وأمان وسلام بعيدا عن الحروب والأزمات كباقي الشعوب في العالم.

وتابع قائلا «إن أفغانستان هي أول دولة مسلمة اعترفت بالمملكة العربية السعودية عند تأسيسها عام 1351هـ، وكان النظام في أفغانستان آنذاك نظاماً ملكياً، مشيرا إلى أن العلاقات استمرت في النماء والبناء والتطور حتى يومنا هذا. وحول رؤيته لدور الحكومة الأفغانية في مكافحة الإرهاب ومحاربة التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة قال إن الحكومة الأفغانية تبذل جهداً كبيراً مع حلفائها في محاربة الإرهاب والتطرف، وضيّقت الخناق على التنظيمات الإرهابية مؤخراً وكثفت جهودها في محاربتهم وألحقت خسائر كبيرة في صفوف داعش وقادتها وكذلك الحال في التنظيمات الإرهابية وهو ما دفع تلك التنظيمات بعمل تفجيرات بشكل عشوائي في بعض أنحاء أفغانستان.

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وأشار إلى أن هناك تعاونا بين الرياض وكابل حول مكافحة الإرهاب، موضحا أن للمملكة دورا بارزا في دعم أفغانستان في مجال مكافحة الإرهاب وحريصة على أن يعم الأمن والسلام في ربوع أفغانستان.

وفي ما يتعلق بدور السعودية في احلال السلام في أفغانستان قال السفير الأفغاني «لا يمكن لأي دولة إسلامية الاستغناء عن المملكة باعتبارها قائدة للأمة الإسلامية ورائدة في تعزيز العمل الإسلامي المشترك وتسعى جاهدة لاحلال الأمن والسلام والاستقرار في العالم الإسلامي». وأردف قائلا «للمملكة جهود حثيثة في إتمام عملية السلام وإعادة إعمار أفغانستان»، مشيرا إلى أن المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان والدي عقد في جدة العام الماضي كان له الدور الكبير في إبراز عملية السلام الأفغانية حيث تمخض المؤتمر عن موقف موحد بين علماء أفغانستان في موضوع المصالحة ووقف الحرب الدائرة في البلاد.

وأضاف أن خطابات أئمة الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي في المؤتمر بالدعوة إلى وقف القتال والتوجه إلى مصالحة في البلاد كان لها مساهمة فعالة وتأثير عال وترك انطباعات إيجابية على المجتمع الأفغاني وكافة التيارات الأفغانية.

واستذكر السفير الأفغاني ما قاله خادم الحرمين الشريفين في لقائه بالعلماء المشاركين في المؤتمر عندما أكد أن المملكة عاشت مع الشعب الأفغاني معاناته منذ بدايتها، حيث قدمت المساعدات الإنسانية والاقتصادية، وبذلت جهوداً سياسية لنبذ الفرقة والخلاف بين فئات الشعب الأفغاني، وهذا يعبر عن ما يحمله في قلبه من الحب الكبير لأفغانستان وشعبها.

وقال إن تعزيز العلاقات السعودية والأفغانية الخليجية هي في أولويات السياسة الخارجية الأفغانية، وإن كابل تعتبر أي تهديد للمملكة أو مس سيادتها يمثل تهديداً للعالم الإسلامي أجمع. ونوه السفير بالجهود التي تبذلها المملكة في تبني الفكر الوسطي ونهج الاعتدال والتسامح ونبذ الإرهاب وقال «في أفغانستان ننظر دائماً إلى المملكة عندما نتحدث عن الوسطية الإسلامية السمحة ونضرب المثل بها في الوسطية ونشرها وتلك ثمرة ملهم رؤية 2030 الأمير محمد بن سلمان والذي رسخ مفاهيم وأسس الوسطية الإسلامية في العالم الإسلامي، والتعاون الأفغاني السعودي قائم على نشر الوسطية السمحة التي أمرنا بها ديننا وإيقاف العنف والإرهاب والمجازر الدموية، والجهود المبذولة بين البلدين تمشي على قدم وساق في تكثيف وتوسيع نشر الوسطية الإسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية قائدة العالم الإسلامي. واختتم حديثه قائلا «نحن سعداء جداً بالتطور الملحوظ الذي تشهده المملكة العربية السعودية وسباق للزمن في تنفيذ برامج رؤية 2030 في كافة المجالات».