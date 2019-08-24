إلغاء اتحاد الرياضات الجوية ونقل اختصاصاته إلى نادي الطيران

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جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) أكدت الهيئة العامة للطيران المدني لـ«الخليج 365»، إلغاء الاتحاد السعودي للرياضات الجوية ونقل ما يتعلق باختصاص الاتحاد إلى نادي الطيران السعودي، وخضوع ممارسة نشاط الطيران تحت أنظمة الطيران المدني. أكدت الهيئة العامة للطيران المدني لـ«الخليج 365»، إلغاء الاتحاد السعودي للرياضات الجوية ونقل ما يتعلق باختصاص الاتحاد إلى نادي الطيران السعودي، وخضوع ممارسة نشاط الطيران تحت أنظمة الطيران المدني. وعلمت "الخليج 365" من مصادرها صدور توجيهات بإيقاف الطيران الخفيف (الشراعي) وإعداد رؤية مشتركة لتنظيم نشاطات الرياضات الجوية والنظر في استئناف النشاط. وأشارت المصادر إلى أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بصدد إنهاء أعمال اللجنة والرفع بها للجهات المعنية حيال استئناف ممارسة نشاط الطيران الشراعي من عدمه. وطبقا للمصادر فإن التوجيهات تلزم الجهات المعنية التقدم للطيران المدني للحصول على التراخيص اللازمة فيما يخص نوادي الطيران. يشار إلى أن الاتحاد السعودي للرياضات الجوية تأسس في 17 نوفمبر 2014، ويشمل القفز المظلي، باراموتر، باراجلايد، نماذج الطائرات والطيران الرياضي الخفيف بأنواعه. ‏‫



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