شكرا لقرائتكم خبر عن «الحملة المشتركة»: ضبط 3.7 مليون مخالف للأنظمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة حتى أمس الأول (الخميس)، عن ضبط 3714418 مخالفاً، منهم 2899318 مخالفاً لنظام الإقامة، و572573 مخالفاً لنظام العمل، و242527 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 62852 شخصاً، 46% منهم يمنيون، و51% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2718 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4139 شخصاً.

وبين تقرير الحملات، أن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ 1543 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1457 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 86 سعودياً، بينما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 15556 وافداً مخالفاً، منهم 13306 رجال، و2250 امرأة.

ولفتت إلى أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 521252 مخالفاً، وإحالة 474221 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 617581 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 918203 مخالفين.