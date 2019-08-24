شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودي معروف: النصر الشامل في اليمن قد حان بفضل هذا القائد اليمني الكبير (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد مؤسس ورئيس لجنة العلاقات العامة الأمريكية ـ السعودية "سابراك"، بالجهود التي يبذلها فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في خدمة الشعب اليمني لأجل استقرار ووحدة اليمن.

وقال الكاتب السعودي، سلمان الانصاري، في تغريده على" تويتر" ان فخامة رئيس الجمهورية، خاطر بحياته عدة مرات لأجل اليمن وشعبه العظيم، منذ تمسكه منصب رئاسة الجمهورية.

وأكد الانصاري، ان الرئيس هادي استطاع أن يسترجع ويحرر أكثر من ?? % من بلاده بدعم حلفائه الصادقين، راجيا من الله له ولشعبه التوفيق؛ فالنصر الكامل والشامل قريب بحول الله.