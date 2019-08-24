المجموعة السابعة من رجال الدفاع المدني تتوجه إلى بريطانيا للتدريب-صورة

غادر 105 من رجال الدفاع المدني إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة التدريبية لأعمال الدفاع المدني المقامة في كلية خدمات الإطفاء البريطانية، والمقرر أن تبدأ يوم الأحد المقبل. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن المشاركين في أعمال الدورة التدريبية يمثلون المجموعة السابعة التي يجري تدريبها، بعد أن أتموا تنفيذ البرنامج التدريبي للالتحاق بالدورة قبل مغادرتهم المملكة متجهين إلى بريطانيا.

وعُقد لقاءٌ موسع مع المشاركين في الدورة على مدى يومين لتعريفهم بمحتوى البرنامج التدريبي وتهيئتهم وتوجيههم لتحقيق أفضل استفادة منه وتقديم صورة مشرفة لمستوى رجل الدفاع المدني السعودي خلال مدة تنفيذ الدورة. وأكد مدير الإدارة العامة للتدريب بالدفاع المدني العميد عبدالله الشمراني ثقته في قدرة رجال الدفاع المدني المشاركين في هذه الدورة على الارتقاء بجودة خدمات فرق ومراكز الدفاع المدني في التعامل مع الحوادث المختلفة.