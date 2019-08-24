غادر 105 من رجال الدفاع المدني إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة التدريبية لأعمال الدفاع المدني المقامة في كلية خدمات الإطفاء البريطانية، والمقرر أن تبدأ يوم الأحد المقبل. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن المشاركين في أعمال الدورة التدريبية يمثلون المجموعة السابعة التي يجري تدريبها، بعد أن أتموا تنفيذ البرنامج التدريبي للالتحاق بالدورة قبل مغادرتهم المملكة متجهين إلى بريطانيا.
وعُقد لقاءٌ موسع مع المشاركين في الدورة على مدى يومين لتعريفهم بمحتوى البرنامج التدريبي وتهيئتهم وتوجيههم لتحقيق أفضل استفادة منه وتقديم صورة مشرفة لمستوى رجل الدفاع المدني السعودي خلال مدة تنفيذ الدورة. وأكد مدير الإدارة العامة للتدريب بالدفاع المدني العميد عبدالله الشمراني ثقته في قدرة رجال الدفاع المدني المشاركين في هذه الدورة على الارتقاء بجودة خدمات فرق ومراكز الدفاع المدني في التعامل مع الحوادث المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر المجموعة السابعة من رجال الدفاع المدني تتوجه إلى بريطانيا للتدريب-صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.