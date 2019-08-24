التحول الاقتصادي السعودي .. بنوك صينية ضخمة تتنافس على اكتتاب “أرامكو”

تلقت أكبر البنوك الصينية دعوة للمشاركة في الاكتتاب العام الأولي للعملاق السعودي “أرامكو”، مما يشير إلى رغبة عملاقة في مجال النفط في جذب المستثمرين الآسيويين إلى قائمة الـ 100 مليار دولار. كما تمت دعوة أكثر من 20 شركة استشارية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا للتنافس، بما في ذلك بعض أكبر شركات التأمين في العالم بالإضافة إلى عدد من البنوك.

ونقلت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية عن مصادرها أن الوحدات المصرفية الاستثمارية التابعة للبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود وبنك الصين المحدود هي من بين الشركات التي تتنافس على دور في العرض، وأن الإدارة العليا لبعض البنوك الصينية قامت بزيارة المملكة عدة مرات هذا العام قبل أن تطلب منها أرامكو رسمياً تقديم مقترحات. كما قام عدد من صانعي الصفقات المقيمين في آسيا بقطع إجازاتهم لإنهاء العمل لتقديم المقترحات، وفقاً لما ذكره الأشخاص، وينتظر أن تقدم معظم البنوك مقترحاتها بحلول الأسبوع المقبل. ويمثل الطرح الأولي المزمع لـ”أرامكو”، الذي قد يجمع 100 مليار دولار، الركيزة الرئيسة لمساعي التحول الاقتصادي السعودية الرامية لجذب الاستثمار الأاجنبي، وتنويع الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على النفط.