دَهْسُ طفل في محطة وقود بالطائف.. ومصادر «عاجل» تكشف تفاصيل الحادث

تعرض طفل إلى حادث دهس، في إحدى محطات الوقود بالطائف، فيما كشفت مصادر «عاجل»، أن الجاني سلم نفسه إلى الشرطة.

ورصدت كاميرات إحدى المحطات الواقعة بجوار شرطة الشرقية، حادث دهس لطفل كان يلهو داخل المحطة، فيما حاول أحد ذوي الطفل اللحاق بالسيارة التي لاذت بالفرار من المحطة عقب وقوع الحادث.

وقالت مصادر «عاجل»، إن الحادث وقع بتاريخ 1440/12/16هـ داخل محطة جوار شرطة الشرقية بالطائف، مشيرة إلى أن الجاني من جنسية عربية، وهرب فور وقوع الحادث.

وأضافت المصادر، أن الطفل تعرض لإصابة، بينما سلم قائد المركبة نفسه لشرطة الشرقية، مؤكدًا تحويله إلى مرور الطائف.

وأشارت إلى أنه تم التحقيق معه حول ملابسات الحادث، وأحيل إلى الهيئة المرورية .