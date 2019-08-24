حريق إطارات يفسد أمطار المدينة.. تساقط حبات برد سوداء وسكان يبدون تذمُّرهم

تسبَّب حريق إطارات اندلع في مرمى النفايات غرب المدينة المنورة في انتشار سحابة سوداء كثيفة غطَّت سماء المدينة، وامتزجّت مع سحب الأمطار التي هطلت، ما أدَّى لتساقط حبات مطر سوداء في الأحياء المجاورة لمنطقة الحريق.

وأبدى سكان المدينة تذمرهم من الحريق الذي وصفوه بـ«الكارثة البيئية» التي أفسدت من متعة الأمطار التي شهدتها المدينة المنورة، مطالبين أمانة المدينة بالتحرك العاجل لوضع حد لتلافي تكرار الحادثة.

من جانبه، أكّد متحدث «الدفاع المدني» بالمدينة العقيد خالد مبارك الجهني، لـ«عاجل»، أن فرق الدفاع المدني مازالت تكافح الحريق، مؤكدًا أنها بدون خطورة تذكر.

وشهدت المدينة المنورة عصر اليوم أمطارًا متوسطة خاصة على المناطق الواقعة غربها وشمالها.