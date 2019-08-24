جهة خيرية بفرسان ترمي أطنان من المواد الغذائية بمرمى صرف صحي

قامت إحدى الجهات الخيرية بمحافظة جزر فرسان بمنطقة جازان، برمي أطنان من المواد الغذائية المختلفة، بمرمى خصص للصرف الصحي. وأثار مقطع فيديو متداول استياء المواطنين، مطالبين بفتح تحقيق بالحادثة. وعلمت " دوت الخليج" بأن موظفَين تابعين للجهة الخيرية، وقفا على الموقع، في محاولة لطمرها، رغم وجود كميات كبيرة منها ذات تاريخ استهلاك جديد.



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