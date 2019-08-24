دورة لـ105 من الدفاع المدني ببريطانيا

غادر 105 من رجال الدفاع المدني إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة التدريبية لأعمال الدفاع المدني المقامة في كلية خدمات الإطفاء البريطانية المقرر بدايتها غدا.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن المشاركين في أعمال الدورة التدريبية يمثلون سابع مجموعة يجري تدريبهم، مبينة أنهم أتموا الإجراءات المقررة في تنفيذ البرنامج التدريبي للالتحاق بالدورة قبل مغادرتهم المملكة متجهين إلى بريطانيا، بالإضافة إلى عقد لقاء موسع مع المشاركين في الدورة على مدى يومين لتعريفهم بمحتوى البرنامج التدريبي وتهيئتهم وتوجيههم لتحقيق أفضل استفادة منه، وتقديم صورة مشرفة لمستوى رجل الدفاع المدني السعودي خلال مدة تنفيذ الدورة التدريبية بكلية خدمات الإطفاء البريطانية (Moreton in Marsh).

وأعرب مدير الإدارة العامة للتدريب بالدفاع المدني العميد الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني، عن شكره وامتنانه للمدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان العمرو على دعمه ومتابعته لجميع مراحل ترشيح واختيار المشاركين في الدورة التدريبية المتميزة، وكذلك حرصه على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتهيئتهم للمشاركة في البرنامج التدريبي، والذي يعد إحدى ثمار التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني وكلية خدمات الإطفاء البريطانية.