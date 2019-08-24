12 معيارا للمتسوق السري داخل المراكز الصحية

يحمل المتسوق السري في المراكز الصحية مجموعة من المعايير يقيم من خلالها الخدمات الصحية الموجودة بالمركز، ومدى التزام الكوادر الصحية بالخدمة للمريض مع توفر الأثاث والنظافة داخل المركز.

ويقيم المتسوق السري المركز بناء على الخدمات والسلامة ومكافحة العدوى والصيانة والنظافة في أقسام المركز ومدى الالتزام بتطبيق تلك المعايير، حيث يشخص المتسوق السري تجربته بداية من الاستقبال والانتظار والفرز ومقابلة الطبيب والالتزام بالمعايير الصحية وتواجد الموظفين كل بمقر عمله.

استقبال وإجراءات

تعتمد تجربة المتسوق السري على 12 معيارا يسجل خلالها ملاحظاته من خلال حسن التعامل في الاستقبال والإجراءات للحصول على ورقة المراجعة أو ملف الزيارة، وإجراء الفرز بشكل مناسب وأخذ الاحتياطات اللازمة عند تقديم الخدمة، من ارتداء الممرضين الكمامات والقفازات، وتعامل الطاقم التمريضي مع المريض، وفترة الانتظار قبل الدخول على الطبيب، والتزام الطبيب بالعيادة، كذلك إمضاء الطبيب وقتا مناسبا لفحص المريض وشرح حالته الصحية والحفاظ على الخصوصية أثناء الفحص، كذلك التجهيزات المناسبة في عيادة الطبيب، وتواجد الصيدلي داخل الصيدلية وصرف جميع الأدوية الموصوفة بها طريقة الاستخدام.

تجهيزات جديدة

تشتمل استمارة تعبئة المتسوق السري خلال زياراته للمراكز الصحية على مدى التزام الموظفين بالمركز الصحي على تواجدهم بمقر أعمالهم، ومستوى النظافة بالمقابل توفير تجهيزات جديدة.

* معايير تجربة المتسوق السري

01 حسن تعامل موظف الاستقبال

02 إجراءات الحصول على ورقة المراجعة وملف الزيارة

03 إجراءات الفرز بشكل مناسب

04 أخذ الاحتياطات الصحية عند تقديم الخدمة

05 مدى مناسبة تعامل الممرضين

06 فترة الانتظار قبل الدخول على الطبيب

07 تواجد الطبيب بالعيادة

08 الوقت الذي يمضيه الطبيب لفحص المريض وشرح حالته

09 الحفاظ على خصوصية المريض أثناء الفحص

10 حالة الأثاث والتجهيزات المناسبة داخل عيادة الطبيب

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11 تواجد الصيدلي في محل عمله

12 التأكد من صرف جميع الأدوية الموصوفة وطريقة الاستخدام

المؤشرات الصحية 1438

- 2361 عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية

- 50.2 مليون زيارة للمراكز

شروط يجب توافرها بالمؤسسات الصحية

- أن يحتوي على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة

- وجود نظام للتخلص من النفايات الطبية ونظام لمكافحة العدوى

- استيفاء المواصفات الفنية والهندسية التي تصدرها وتعتمدها الصحة

- توفر الأجهزة الطبية بالمواصفات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء

- توافر متطلبات السلامة ومكافحة الحريق وتدريب العاملين على طرق المكافحة

- ارتداء بطاقة العمل بطريقة واضحة تبين الاسم والتخصص

- توفير مكان مناسب لملفات المرضى

- توافر وسائل الاتصال وتخصيص أماكن مناسبة للانتظار

- مداخل ومخارج مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة

- وضع لوحات إرشادية داخل المؤسسة توضح حقوق وواجبات المرضى وأماكن العيادات