انقطاع الكهرباء يؤرق سكان محكمة الدرب

تذمر عدد من أهالي حي المحكمة في أبو السداد بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، حيث استمر انقطاع الكهرباء عن هذه المنازل أول من أمس لأكثر من 5 ساعات.

وأكد عدد من فنيي شركة كهرباء الدرب أمس، أن سبب الانقطاع يعود إلى حدوث حريق في أحد الأعمدة، وتمت معالجة الوضع وإعادة التيار عند الساعة الـ11 صباحاً، مؤكدين أنه سيتم استبدال العمود الخشبي اليوم بعمود آخر من الحديد.

من جهته، قال محمد العصابي، إن مشكلة أهالي الحي مع التيار الكهربائي لها أكثر من عام، رغم أن الحي حديث ومشمول بجميع الخدمات، فيما أكد محمد الشهراني، أن انقطاع التيار عن منازل الحي حدث في الأسبوع الماضي واستمر عدة ساعات.