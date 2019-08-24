شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني جدة» يخلي 15 وحدة سكنية من حريق الرويس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) أخمد الدفاع المدني في جدة اليوم (الجمعة)، حريقًا اندلع في شقة بالدور الثالث لبناية مكونة من 3 أدوار في حي الرويس. وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت بمشاركة الجهات ذات العلاقة، الحادثة، وأخلت 15 وحدة سكنية من جميع قاطنيها عن طريق السلالم الداخلية، وسيارة السلالم. ولفت إلى أن فرق الإطفاء مزامنة مع أعمال الإنقاذ تمكنت من إخماد الحريق عن طريق الفروع من داخل البناية وخارجها وتهوية أرجائها من كثافة الأدخنة، مبينا أن 4 حالات أصيبت بهلع وخوف وتم التعامل معها في موقع الحادثة عن طريق فرق الهلال الأحمر، بينما تم التحفظ على الموقع من قبل قسم التحقيق للكشف عن الأسباب التي أدت لاندلاع الحريق.

أخمد الدفاع المدني في جدة اليوم (الجمعة)، حريقًا اندلع في شقة بالدور الثالث لبناية مكونة من 3 أدوار في حي الرويس. وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت بمشاركة الجهات ذات العلاقة، الحادثة، وأخلت 15 وحدة سكنية من جميع قاطنيها عن طريق السلالم الداخلية، وسيارة السلالم. ولفت إلى أن فرق الإطفاء مزامنة مع أعمال الإنقاذ تمكنت من إخماد الحريق عن طريق الفروع من داخل البناية وخارجها وتهوية أرجائها من كثافة الأدخنة، مبينا أن 4 حالات أصيبت بهلع وخوف وتم التعامل معها في موقع الحادثة عن طريق فرق الهلال الأحمر، بينما تم التحفظ على الموقع من قبل قسم التحقيق للكشف عن الأسباب التي أدت لاندلاع الحريق.

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