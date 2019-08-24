السعودية | شرطة الرياض توضح قصة مقطع متداول لمشاجرة بالسيارات

شكرا لقرائتكم شرطة الرياض توضح قصة مقطع متداول لمشاجرة بالسيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعراك بين مجموعة من الأشخاص تطور إلى تصادم متعمد بالسيارات، الأمر الذي دفع شرطة الرياض لإزالة الغموض والكشف عن تفاصيله.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، في بيان له مساء الجمعة، أن دوريات الأمن بمنطقة الرياض باشرت هذه القضية مساء يوم الأحد الموافق 1440/12/17، بحي الفيحاء شرق العاصمة الرياض و اتضح أنها مشاجرة بين مجموعة من المواطنين، إثر خلافات عائلية فيما بينهم، وتم فيها تعمد إحداث تلفيات في مركبات بعضهم البعض وإطلاق أعيرةٍ ناريةٍ بالهواء مما نتج عنه تعرض عدد منهم لإصابات متوسطة.

وأشار المتحدث إلى أنه تم إيقاف 7 منهم، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، ممن ثبتت علاقتهم بالمشاجرة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة