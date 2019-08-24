، "الجوازات": سفر المرأة لدول الخليج لا يحتاج لتصريح إلا في هذه الحالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت إدارة الجوازات أن سفر المرأة لدول الخليج بالهوية الوطنية "البطاقة" لا يحتاج لتصريح، وأوضحت أنه يشترط فقط أن لا يقل العمر عن 21 سنة، حسب التعديلات الجديدة على وثائق السفر، وألا تقل صلاحية الهوية عن ثلاثة أشهر عند السفر.

ونفت إدارة الجوازات أمس ما يتم تداوله عن إرسال رسائل لغير صاحب الجواز عند كل إجراء يتم، وبيّنت أن معلومات الجواز عند إصداره لمن بلغ 21 عامًا فأكثر لصاحب الجواز فقط، بما فيها وجهة السفر.

وكانت التعديلات الجديدة على وثائق السفر قد اشترطت موافقة ولي الأمر لسفر المواطنين ممن هم دون سن (21)، ويُستثنى من ذلك المتزوجون، والمبتعثون للدراسة في الخارج، شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، والموظفون المشاركون في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم. كما يحق للحاضن أو الحاضنة إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد عدّل على نظام وثائق السفر، وأتاح للمرأة العديد من الحقوق؛ إذ منحها حق استخراج جواز سفر مباشرة دون موافقة ولي أمرها، وساوى بين الذكر والأنثى في حقوق تصريح السفر دون سن 21 سنة، كما أعطى المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة، والتبليغ عن حالات الولادة والوفاة.