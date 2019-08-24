، دراج "حرس الحدود" يحقق المركز الأول في سباق الطائف المفتوح ،

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حقق لاعب فريق حرس الحدود العريف علي سلمان جساس المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق الطائف للدراجات الهوائية المفتوح للهيئات والشركات والأفراد، الذي أقيم عصر هذا اليوم الجمعة الموافق 22 ذو الحجة ١٤٤٠هـ، بمحافظة الطائف.
وتفصيلاً، نظم السباق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بمشاركة نحو (٩٤) دراجاً من مواطنين ومقيمين ومشاركين من دول خليجية وعربية وأجنبية.
وبلغت مسافة السباق ٥٢ كيلو متراً، قطعها الدراج علي جساس في زمن وقدره ساعة و21 دقيقة.
وعبّر "جساس" عن بالغ سعادته بتحقيقه لهذا الإنجاز، وقدم جزيل شكره وتقديره لكل من دعمه وأسهم بحصوله على المركز الأول وتفوقه في السباق بعد توفيق الله، موضحاً أن دعم مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي كان له الأثر الإيجابي بعد الله في حسن الإعداد والمشاركة الناجحة والتتويج بالذهب.
يذكر أن المشاركة الرياضية لمنسوبي حرس الحدود تهدف دوماً إلى تعزيز مهاراتهم وتشجيعهم على تحقيق المراكز المتقدمة، بفضل الله، ثم ما يجده جهاز حرس الحدود من دعم في كل المجالات من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.
24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440 12:33 AM
بلغت مسافته ٥٢ كيلو متراً.. وقطعها "جساس" في ساعة و21 دقيقةدراج "حرس الحدود" يحقق المركز الأول في سباق الطائف المفتوح
حقق لاعب فريق حرس الحدود العريف علي سلمان جساس المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق الطائف للدراجات الهوائية المفتوح للهيئات والشركات والأفراد، الذي أقيم عصر هذا اليوم الجمعة الموافق 22 ذو الحجة ١٤٤٠هـ، بمحافظة الطائف.
وتفصيلاً، نظم السباق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بمشاركة نحو (٩٤) دراجاً من مواطنين ومقيمين ومشاركين من دول خليجية وعربية وأجنبية.
وبلغت مسافة السباق ٥٢ كيلو متراً، قطعها الدراج علي جساس في زمن وقدره ساعة و21 دقيقة.
وعبّر "جساس" عن بالغ سعادته بتحقيقه لهذا الإنجاز، وقدم جزيل شكره وتقديره لكل من دعمه وأسهم بحصوله على المركز الأول وتفوقه في السباق بعد توفيق الله، موضحاً أن دعم مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي كان له الأثر الإيجابي بعد الله في حسن الإعداد والمشاركة الناجحة والتتويج بالذهب.
يذكر أن المشاركة الرياضية لمنسوبي حرس الحدود تهدف دوماً إلى تعزيز مهاراتهم وتشجيعهم على تحقيق المراكز المتقدمة، بفضل الله، ثم ما يجده جهاز حرس الحدود من دعم في كل المجالات من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.
، دراج "حرس الحدود" يحقق المركز الأول في سباق الطائف المفتوح ،
المصدر : الخليج 365
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