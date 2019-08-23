2019-08-24

أمطار وضباب غدًا على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

Advertisements

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

ولفتت الأرصاد إلى أن يوم غد سيشهد سماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على أجزاء من مناطق الرياض، وحائل والقصيم، وتبوك، والجوف، والشرقية، وأيضًا الحدود الشمالية.

كما توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.