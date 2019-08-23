اجتماع الفرصة الأخيرة يجمع الوزير آل الشيخ بقيادات التعليم غدًا

2019-08-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

يجتمع وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، يوم غد السبت، بقيادات التعليم في المملكة، لبحث أولويات الميدان التعليمي ورفع أداء القطاع.

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ومن المتوقع أن يشهد اللقاء تشديد الوزير آل الشيخ على القيادات بضرورة تجويد العملية التعليمية؛ وذلك بسبب عدم رضا وزير التعليم عن أداء بعض القيادات، حيث لوحظ قصور في التركيز على الأولويات التي حددتها الوزارة من جانب بعضهم، ليكون بمثابة اجتماع “الفرصة الأخيرة” بالنسبة لهذه القيادات.

وسيشهد اللقاء أيضًا التركيز على مخرجات التعليم لتحقيق الأهداف المأمولة لصناعة جيل مبدع قادر على التفكير والتحليل والعطاء، ووضع تصورات وخطط تخدم الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية وترفع أداء قطاع التعليم.

واللقاء هو الثاني الذي يجمع وزير التعليم منذ توليه المسؤولية بقيادات الوزارة، حيث كان اللقاء الأول يوم 12 يناير الماضي، حيث اجتمع بقيادات التعليم العام والتقني والمهني وبعض قيادات التعليم وبعض خبراء التعليم، ضمن ورشة عمل امتدت حتى الخامسة مساءً في مقر وزارة التعليم، لتقييم الوضع الراهن للعملية التعليمية، والعمل على تعزيز الأدوار المنوطة بوزارة التعليم لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين التعليم والعملية التعليمية للوصول إلى المراكز المتقدمة بين الدول التي حظيت بتعليم متقدم، ولتحديد التطلعات والأولويات المستقبلية والمكاسب السريعة لمنظومة التعليم، والوقوف على نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية للطلاب والطالبات، وتقييم مخرجاتها، والخروج بجملة قرارات تسرع من تنامي وجودة الأداء التعليمي.