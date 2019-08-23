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مطالب بفتح محطات فحص دوري في الخميس والسراة وأحد رفيدة
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - خميس مشيط
طالب عدد من أهالي محافظة خميس مشيط وسراة عبيدة وأحد رفيدة ومراكزها، بفتح محطات للفحص الدوري للمركبات؛ نظرًا لمعاناتهم من بعد المسافة بين محافظاتهم ومحطة الفحص الدوري بمدينة أبها.
وأكد الأهالي أنهم يعانون من طوابير الانتظار داخل مركباتهم نتيجة الزحام الشديد على محطة الفحص الدوري الوحيدة، مطالبين الجهات المسؤولة بفتح محطات أو تعميد والسماح للمراكز الكبرى في الصناعيات بفحص مركباتهم من أجل التيسير عليهم من مشقة الزحام والانتظار.
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