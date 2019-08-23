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تراؤف حفر الباطن تحصد المركز الأول في الأولمبياد الوطني
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
حصدت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن (تراؤف)، للعام الثاني على التوالي، درع الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، وراية الفوز بالمركز الأول في الأولمبياد الوطني الثاني لأيتام المملكة، والذي تنظمه الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء).
وشارك في المسابقة جمعيات الأيتام من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث تتضمن فعاليات الأولمبياد النوعي مجموعة من الأنشطة والبرامج التنافسية والإثرائية (الثقافية- الرياضية- الاجتماعية).
من جانبها، قدمت الجمعية شكرها وتقديرها إلى الأمير تركي بن طلال جزاء رعايته الكريمة، مثمنةً جميل الدور الريادي الذي اضطلعت به الجمعية المنظمة- آباء- والذي انعكس على نتائج الأولمبياد ونجاح أهدافه، شاكرين لجمعية آباء جزاء استضافتها وحسن عنايتها بالبرامج والمشاركين.
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