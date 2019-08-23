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دهس صباح أمس "شيول" مركبات عدة، كانت متوقفة على طريق "سيسد" بـ"الحلقة الشرقية"، وذلك في حادث مروع، بعد أن فَقَد قائده (من جنسية عربية) السيطرة عليه، واتجه للمركبات المتوقفة، وألحق أضرارًا بالغة بها، فيما أُصيبت امرأة، كانت في إحدى المركبات.
وقال شاهد عيان لـ"الخليج 365": "وقع يوم أمس حادث مروري مروع، بعد أن اتجه قائد معدة ثقيلة (شيول) لمركبات متوقفة بجوار الطريق المتجه لمنتزه (سيسد)، وكان الطريق يضيق". مبينًا أن العناية الإلهية أنقذت أصحاب المركبات المتوقفة لعدم وجودهم فيها.
وأشار إلى أن امراة كانت في إحدى المركبات تعرضت لإصابة؛ نُقلت إثرها للمستشفى.
فيما جدد أهالي حي الحلقة الشرقية والروضة مطالبهم للجهات المعنية بإيجاد حلول بعد تزايد الحوادث على هذا الطريق، مؤكدين أن حيهم ليس له مدخل، والطريق ضيق جدًّا، إضافة إلى أنه لا بد من وجود مطبات لتهدئة السرعة بموقع الحادث نفسه؛ إذ تتكرر الحوادث يوميًّا بالمكان نفسه.
23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440 11:56 PM
أصاب امرأة كانت داخل إحدى السيارات
دهس صباح أمس "شيول" مركبات عدة، كانت متوقفة على طريق "سيسد" بـ"الحلقة الشرقية"، وذلك في حادث مروع، بعد أن فَقَد قائده (من جنسية عربية) السيطرة عليه، واتجه للمركبات المتوقفة، وألحق أضرارًا بالغة بها، فيما أُصيبت امرأة، كانت في إحدى المركبات.
وقال شاهد عيان لـ"الخليج 365": "وقع يوم أمس حادث مروري مروع، بعد أن اتجه قائد معدة ثقيلة (شيول) لمركبات متوقفة بجوار الطريق المتجه لمنتزه (سيسد)، وكان الطريق يضيق". مبينًا أن العناية الإلهية أنقذت أصحاب المركبات المتوقفة لعدم وجودهم فيها.
وأشار إلى أن امراة كانت في إحدى المركبات تعرضت لإصابة؛ نُقلت إثرها للمستشفى.
فيما جدد أهالي حي الحلقة الشرقية والروضة مطالبهم للجهات المعنية بإيجاد حلول بعد تزايد الحوادث على هذا الطريق، مؤكدين أن حيهم ليس له مدخل، والطريق ضيق جدًّا، إضافة إلى أنه لا بد من وجود مطبات لتهدئة السرعة بموقع الحادث نفسه؛ إذ تتكرر الحوادث يوميًّا بالمكان نفسه.
، سائق مركبة ثقيلة يدهس مركبات عدة بـ"الحلقة الشرقية" في الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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