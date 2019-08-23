، الاتحاد يمطر شباك الرائد بثلاثية في انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان ،

- 1/14
- 2/14
- 3/14
- 4/14
- 5/14
- 6/14
- 7/14
- 8/14
- 9/14
- 10/14
- 11/14
- 12/14
- 13/14
- 14/14
محمد بن مسعود - الدمام - ضمن انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تغلَّب فريق الاتحاد على ضيفه الرائد بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وحقق ثلاثية الاتحاد بريوفيتش عند الدقيقة الـ11 من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء، أسكنها في الناحية اليسرى لحارس المرمى. وأضاف رومارينهو الهدف الثاني عند الدقيقة الـ55 من زمن الشوط الثاني إثر تمريرة عكسية من الطرف الأيمن وأسكن الكرة في الشباك. وحقق رومارينهو الهدف الثالث عند الدقيقة الـ96 إثر تمريرة من هارون كمارا.
بينما حقق هدف الرائد الوحيد اللاعب محمد السهلي عند الدقيقة الـ30 من زمن الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة عكسية من الطرف الأيمن، أسكن من خلالها الكرة في شباك فواز القرني.
الاتحاد يمطر شباك الرائد بثلاثية في انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمانعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-08-23
ضمن انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تغلَّب فريق الاتحاد على ضيفه الرائد بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وحقق ثلاثية الاتحاد بريوفيتش عند الدقيقة الـ11 من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء، أسكنها في الناحية اليسرى لحارس المرمى. وأضاف رومارينهو الهدف الثاني عند الدقيقة الـ55 من زمن الشوط الثاني إثر تمريرة عكسية من الطرف الأيمن وأسكن الكرة في الشباك. وحقق رومارينهو الهدف الثالث عند الدقيقة الـ96 إثر تمريرة من هارون كمارا.
بينما حقق هدف الرائد الوحيد اللاعب محمد السهلي عند الدقيقة الـ30 من زمن الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة عكسية من الطرف الأيمن، أسكن من خلالها الكرة في شباك فواز القرني.
23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
11:09 PM
ضمن انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تغلَّب فريق الاتحاد على ضيفه الرائد بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وحقق ثلاثية الاتحاد بريوفيتش عند الدقيقة الـ11 من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء، أسكنها في الناحية اليسرى لحارس المرمى. وأضاف رومارينهو الهدف الثاني عند الدقيقة الـ55 من زمن الشوط الثاني إثر تمريرة عكسية من الطرف الأيمن وأسكن الكرة في الشباك. وحقق رومارينهو الهدف الثالث عند الدقيقة الـ96 إثر تمريرة من هارون كمارا.
بينما حقق هدف الرائد الوحيد اللاعب محمد السهلي عند الدقيقة الـ30 من زمن الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة عكسية من الطرف الأيمن، أسكن من خلالها الكرة في شباك فواز القرني.
، الاتحاد يمطر شباك الرائد بثلاثية في انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يمطر شباك الرائد بثلاثية في انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.