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يجري لاعب وسط الهلال ( الدولي ) عبدالله عطيف غداً السبت فحوصات طبية دقيقة للوقوف على الإصابة التي تعرض لها في القدم اليمنى أمام أبها، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والتي انتهت زرقاء 4/2.
وكان عطيف قد خرج متأثراً بإصابته عند الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول وحل بدلاً عنه البيروفي "كاريلو".
غداً.. الكشف الطبي الدقيق يحدد إصابة عطيفأحمد سرور الخليج 365 2019-08-23
يجري لاعب وسط الهلال ( الدولي ) عبدالله عطيف غداً السبت فحوصات طبية دقيقة للوقوف على الإصابة التي تعرض لها في القدم اليمنى أمام أبها، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والتي انتهت زرقاء 4/2.
وكان عطيف قد خرج متأثراً بإصابته عند الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول وحل بدلاً عنه البيروفي "كاريلو".
23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
10:00 PM
23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
11:22 PM
خرج مصاباً عند الدقيقة 11 أمام أبها
يجري لاعب وسط الهلال ( الدولي ) عبدالله عطيف غداً السبت فحوصات طبية دقيقة للوقوف على الإصابة التي تعرض لها في القدم اليمنى أمام أبها، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والتي انتهت زرقاء 4/2.
وكان عطيف قد خرج متأثراً بإصابته عند الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول وحل بدلاً عنه البيروفي "كاريلو".
، غداً.. الكشف الطبي الدقيق يحدد إصابة عطيف ،
المصدر : الخليج 365
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