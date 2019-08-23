- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - قالت صحف تركية مختلفة إن اللاعب السنغالي مباي دياني قد اقترب كثيراً من الانضمام لصالح النصر السعودي الموسم الحالي بعد اتفاق الناديين السعودي والتركي على تفاصيل الصفقة.
وبحسب ما نقلت صحيفة "mynet" التركية فإن النصر سيدفع لغلطة سراي التركي نحو 13 مليون يورو، وسيحصل اللاعب على راتب سنوي يبلغ 4.5 ملايين يورو.
وحصل اللاعب على لقب هداف الدوري التركي الموسم الماضي مع فريقه، فيما كشف مسؤولون بالنادي عن أن اللاعب يملك 8 عروض وأن النادي لم يقرر بعد وجهة اللاعب القادمة.
مصادر قريبة الصلة بإدارة النصر نفت في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أن يكون هناك اتفاق بين العالمي واللاعب، وتوقعت أن ما تقوم به الصحافة التركية هو محاولة لتسويق اللاعب الذي الخليج 365 له الاحتراف في الشباب لفترة قصيرة.
مصدر نصراوي لـ"الخليج 365": هذه حقيقة تعاقد النصر مع المهاجم السنغالي "مباي دياني"محمد السيّد الخليج 365 2019-08-23
قالت صحف تركية مختلفة إن اللاعب السنغالي مباي دياني قد اقترب كثيراً من الانضمام لصالح النصر السعودي الموسم الحالي بعد اتفاق الناديين السعودي والتركي على تفاصيل الصفقة.
وبحسب ما نقلت صحيفة "mynet" التركية فإن النصر سيدفع لغلطة سراي التركي نحو 13 مليون يورو، وسيحصل اللاعب على راتب سنوي يبلغ 4.5 ملايين يورو.
وحصل اللاعب على لقب هداف الدوري التركي الموسم الماضي مع فريقه، فيما كشف مسؤولون بالنادي عن أن اللاعب يملك 8 عروض وأن النادي لم يقرر بعد وجهة اللاعب القادمة.
مصادر قريبة الصلة بإدارة النصر نفت في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أن يكون هناك اتفاق بين العالمي واللاعب، وتوقعت أن ما تقوم به الصحافة التركية هو محاولة لتسويق اللاعب الذي الخليج 365 له الاحتراف في الشباب لفترة قصيرة.
23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
08:48 PM
قالت صحف تركية مختلفة إن اللاعب السنغالي مباي دياني قد اقترب كثيراً من الانضمام لصالح النصر السعودي الموسم الحالي بعد اتفاق الناديين السعودي والتركي على تفاصيل الصفقة.
وبحسب ما نقلت صحيفة "mynet" التركية فإن النصر سيدفع لغلطة سراي التركي نحو 13 مليون يورو، وسيحصل اللاعب على راتب سنوي يبلغ 4.5 ملايين يورو.
وحصل اللاعب على لقب هداف الدوري التركي الموسم الماضي مع فريقه، فيما كشف مسؤولون بالنادي عن أن اللاعب يملك 8 عروض وأن النادي لم يقرر بعد وجهة اللاعب القادمة.
مصادر قريبة الصلة بإدارة النصر نفت في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أن يكون هناك اتفاق بين العالمي واللاعب، وتوقعت أن ما تقوم به الصحافة التركية هو محاولة لتسويق اللاعب الذي الخليج 365 له الاحتراف في الشباب لفترة قصيرة.
، مصدر نصراوي لـ"الخليج 365": هذه حقيقة تعاقد النصر مع المهاجم السنغالي "مباي دياني" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر نصراوي لـ"الخليج 365": هذه حقيقة تعاقد النصر مع المهاجم السنغالي "مباي دياني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.