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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج اليوم الجمعة تعاقده رسمياً مع أحمد أشرف (لاعب مواليد) قادماً من نادي الهلال لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
وغرد الحساب الرسمي للفيصلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: إدارة النادي برئاسة فهد بن عبدالمحسن المدلج توقع رسمياً مع اللاعب "أحمد أشرف" لمدة موسم بنظام الإعارة وتقدم شكرها لإدارة الهلال على سرعة إنهاء الإجراءات.
يشار إلى أن صاحب الـ 26 عاماً تخرج من أكاديمية شلهوب يونايتد قبل أن ينضم إلى الهلال في موسم 2018-2019.
كما أعلنت إدارة الفيصلي إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب يوسف الجِبلي لمدة موسمين بعد أن تجاوز اللاعب الفحص الطبي مع الشريك الطبي قادماً من نادي قرافشاب الهولندي.
الفيصلي يعزز صفوفه بالتعاقد مع "أشرف" و"الجبلي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-23
أعلن نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج اليوم الجمعة تعاقده رسمياً مع أحمد أشرف (لاعب مواليد) قادماً من نادي الهلال لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
وغرد الحساب الرسمي للفيصلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: إدارة النادي برئاسة فهد بن عبدالمحسن المدلج توقع رسمياً مع اللاعب "أحمد أشرف" لمدة موسم بنظام الإعارة وتقدم شكرها لإدارة الهلال على سرعة إنهاء الإجراءات.
يشار إلى أن صاحب الـ 26 عاماً تخرج من أكاديمية شلهوب يونايتد قبل أن ينضم إلى الهلال في موسم 2018-2019.
كما أعلنت إدارة الفيصلي إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب يوسف الجِبلي لمدة موسمين بعد أن تجاوز اللاعب الفحص الطبي مع الشريك الطبي قادماً من نادي قرافشاب الهولندي.
23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
08:47 PM
أعلن نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج اليوم الجمعة تعاقده رسمياً مع أحمد أشرف (لاعب مواليد) قادماً من نادي الهلال لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
وغرد الحساب الرسمي للفيصلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: إدارة النادي برئاسة فهد بن عبدالمحسن المدلج توقع رسمياً مع اللاعب "أحمد أشرف" لمدة موسم بنظام الإعارة وتقدم شكرها لإدارة الهلال على سرعة إنهاء الإجراءات.
يشار إلى أن صاحب الـ 26 عاماً تخرج من أكاديمية شلهوب يونايتد قبل أن ينضم إلى الهلال في موسم 2018-2019.
كما أعلنت إدارة الفيصلي إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب يوسف الجِبلي لمدة موسمين بعد أن تجاوز اللاعب الفحص الطبي مع الشريك الطبي قادماً من نادي قرافشاب الهولندي.
، الفيصلي يعزز صفوفه بالتعاقد مع "أشرف" و"الجبلي" ،
المصدر : الخليج 365
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