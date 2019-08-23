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قدَّم محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، التعازي والمواساة للمدير العام لفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، السفير جمال بالخيور، في وفاة والدته .
جاء ذلك خلال زيارته منزل ذوي الفقيدة، وتقديم واجب العزاء سائلاً المولى أن يغفر للفقيدة، وأن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان .
23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440 11:13 PM
خلال زيارة لمنزل ذوي الفقيدة
قدَّم محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، التعازي والمواساة للمدير العام لفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، السفير جمال بالخيور، في وفاة والدته .
جاء ذلك خلال زيارته منزل ذوي الفقيدة، وتقديم واجب العزاء سائلاً المولى أن يغفر للفقيدة، وأن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان .
، محافظ جدة يعزي "بالخيور" في وفاة والدته ،
المصدر : الخليج 365
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