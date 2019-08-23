، محافظ جدة يعزي "بالخيور" في وفاة والدته ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال زيارة لمنزل ذوي الفقيدة

قدَّم محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، التعازي والمواساة للمدير العام لفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، السفير جمال بالخيور، في وفاة والدته .

جاء ذلك خلال زيارته منزل ذوي الفقيدة، وتقديم واجب العزاء سائلاً المولى أن يغفر للفقيدة، وأن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان .