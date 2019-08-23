شكرا لقرائتكم خبر عن البذيئ ضاحي خلفان يسيئ للمملكة ويتطاول على الرئيس هادي بكلمات ‘‘سوقية’’ وغير مهذبة.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن القائد السابق لشرطة دبي، ضاحي خلفان، هجوما حادا وبذيئًا على الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، واصفا إياه برجل الغدر والخيانة وغير اللائق للحكم في اليمن.

وتصدر تراند #ضاحي_خلفان_يسيئ_للممكلة التراند في تويتر مساء اليوم بعد تطاول خلفان على الرئيس هادي الذي يحظى بدعم سعودي كامل.

وقال خلفان، في سلسلة تغريدات نشرها اليوم الجمعة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" رصدها "ناس تايمز" ، مع تصاعد التوتر بين الحكومة اليمنية والإمارات، إن "الذي يقاتل بجانب هادي يقاتل مع رجل غدر وخيانة"، معتبرا أنه "لا يستحق الدفاع عنه لا كشخصية ولا كرئيس".

وتابع: "هادي وعلي محسن الأحمر يعتبران الجنوبيين إرهابيين وجماعة الإصلاح مقاتلين وطنيين. نترك الشمال للأحمر وهادي فليحرروها. ينبغي أن نترك الشمال للإصلاحيين... وللأحمر... بدون أي تردد".

وأردف خلفان: "هادي أو يستقيل... أو سيخلعه الشمال والجنوب... هو سبب رئيس للكارثة. الوقوف مع هادي وقوف مع من لا يليق بحكم اليمن... هذه ينبغي ألا تغيب عن التحالف... فإذا آمنتم بهذه المقولة... فمعنى الشرعية المزعومة له كلام انتهى... عفا عليها الزمن".

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وختم خلفان بالقول: "تحالفنا... ريالكم ما شفتوه إلا في هادي الذي رفض الرجولة... وهرب بزي حريم".

وفي تغريدة أخرى هاجم خلفان المملكة العربية السعودية قائلا: "من يدعم حكومة هادي ويستضيفها في الفنادق فليذهب ويحرر الشمال نحن أنجزنا مهمتنا في اليمن".

يأتي ذلك عقب هزيمة مروعة منيت بها المليشيات التابعة للإمارات في مدينة عتق بمحافظة شبوة عقب مواجهات مسلحة، مساء الخميس، بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يعتبر مدعوما من قبل الإمارات.

واتهمت الحكومة اليمنية، الخميس، على لسان الناطق باسمها، راجح بادي، الإمارات بتصعيد أمني في شبوة، وحمل قيادة القوات الإماراتية في منطقة بلحاف الساحلية بالمحافظة بتفجير الوضع العسكري، ومحاولة اقتحام مدينة عتق، "رغم الجهود الكبيرة" من قبل السعودية لإنهاء الأزمة وإيقاف التوتر