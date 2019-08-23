شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع (فيديو) صادم يكشف حقيقة سيطرة قوات الشرعية على مركز محافظة شبوة وطرد الميليشيا الاماراتية من المدينة (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مكنت قوات الجيش اليمني، صباح اليوم الجمعة، من احكام سيطرتها على مدينة عتق مركز محافظة شبوة، شرقي البلاد، بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات مع ميليشيات النخبة التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة.

وأشارت مصادر محلية إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الجيش وميليشيات النخبة خلال المواجهات العنيفة التي شهدتها المدينة.

من جهته، أعلن مدير أمن محافظة شبوة العميد عوض الدحبول سيطرة قوات الجيش والأمن على مدينة عتق، وقال إن قوات الجيش والأمن بسطت سيطرتها على مدينة عتق في حين نقل عن العميد جحدل حنش العولقي، قائد "اللواء 21 ميكا" أن الأمور باتت تحت السيطرة في المدينة.

كما أكدت الحكومة عزمها على مواجهة التمرد الذي يقوده ما يسمى بالمجلس الانتقالي التابع لدولة الامارات، بكافة الوسائل.

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واتهمت الحكومة، في تصريح رسمي على لسان ناطقها، قيادة القوات الاماراتية في بلحاف بمحافظة شبوة بتفجير الوضع العسكري في المحافظة ومحاولة اقتحام مدينة عتق عاصمة المحافظة، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية لإيقاف التصعيد العسكري.

وأوضح ناطق الحكومة راجح بادي أن توسيع التمرد المسلح الى محافظة شبوة يمثل تحديا واضحا لأهداف التحالف العربي ولجهود السعودية للتهدئة وإصرار على إفشال كل جهود التهدئة واحتواء الأزمة.

ولفت راجح بادي الى ان موقف الوحدات العسكرية ثابت ومتماسك وقوي في التصدي للتمرد المسلح الذي تقوم به ميلشيات الانتقالي.