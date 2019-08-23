شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: انشقاق لواء في الشرعية وانضمامه للحوثيين .. وهكذا تم استقباله في صنعاء (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي، مساء يوم الخميس، انشقاق لواء عسكري تابع للشرعية في اليمن وانضمامه إليها.

وقال القيادي الحوثي، محمد ناصر البخيتي، في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" رصدها "ناس تايمز" : "تشرفت بلقاء العائد إلى صنعاء المقدم مقبول علي غانم قحطان، قائد المدفعية في (اللواء 156)".

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وزعم القيادي الحوثي أن "قحطان اتخذ ضباطه وأفراده قرار العودة لصف اليمن وتسليم مواقع اللواء بكامل عدتها وعتادها للحوثيين في الجوف اليتمة جبهة الوجف".

وبين البخيتي في التدوينة نفسها، أن ذلك يأتي "استجابة لقرار العفو العام بعد أن أدركوا حقيقة المؤامرة على اليمن".