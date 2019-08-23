شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: انشقاق لواء في الشرعية وانضمامه للحوثيين .. وهكذا تم استقباله في صنعاء (صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي، مساء يوم الخميس، انشقاق لواء عسكري تابع للشرعية في اليمن وانضمامه إليها.
وقال القيادي الحوثي، محمد ناصر البخيتي، في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" رصدها "ناس تايمز" : "تشرفت بلقاء العائد إلى صنعاء المقدم مقبول علي غانم قحطان، قائد المدفعية في (اللواء 156)".
وزعم القيادي الحوثي أن "قحطان اتخذ ضباطه وأفراده قرار العودة لصف اليمن وتسليم مواقع اللواء بكامل عدتها وعتادها للحوثيين في الجوف اليتمة جبهة الوجف".
وبين البخيتي في التدوينة نفسها، أن ذلك يأتي "استجابة لقرار العفو العام بعد أن أدركوا حقيقة المؤامرة على اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: انشقاق لواء في الشرعية وانضمامه للحوثيين .. وهكذا تم استقباله في صنعاء (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.