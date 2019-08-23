شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل سعودي عاجل ينهي التمرد في شبوة ويجبر الانتقالي على الانسحاب من عدن .. وإعلان صادم للمليشيات التابعة للإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت صحيفة عكاظ السعودية في عددها اليوم الجمعة خبرا عن نجاح التحالف في احتواء الوضع بشبوة. وقالت "نجح التحالف العربي أمس (الخميس) في إفشال محاولة لتفجير الوضع بين الشرعية ومسلحي الانتقالي بمحافظة شبوة".

وأفادت مصادر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لـ«عكاظ» بأن قيادات من التحالف العربي ويمنية وصلت إلى مدينة عتق عاصمة المحافظة قادمة من مأرب لاحتواء الوضع المتوتر في تلك المدينة بين مسلحي الانتقالي والشرعية.

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وقالت المصادر:«اللجنة تعمل على تجنيب المحافظة أي صراعات أو اقتتال خصوصاً بعد انسحاب الانتقالي من عدد من مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن».