شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة أول إخواني يتقلد هذا المنصب الحساس .. تعيين مراسل الجزيرة رئيسًا للمخابرات .. شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عينت الحكومة الصومالية، الخميس، مراسل قناة الجزيرة السابق فهد ياسين رئيسًا لجهاز المخابرات خلفًا لرئيسه السابق حسين عثمان.
وزعمت تقارير إعلامية أن فهد ياسين حاج طاهر، بدأ حياته عضوًا في جماعة ”الاعتصام“ السلفية الجهادية، قبل أن يلتحق بجماعة الإخوان المسلمين.
وعمل ياسين في قطاع الإعلام، وتحديدًا في موقع ”صومال توك“ قبل أن يلتحق بقناة ”الجزيرة“ كمراسل في الصومال، ثم رئيسًا لمكتب مركز الجزيرة للدراسات في شرق أفريقيا وتحديدًا في العام 2013.
وفي العام 2017 تسلم ياسين منصب رئيس ديوان الرئاسة في مقديشو، بعد شغله منصب مدير حملة الرئيس الحالي محمد عبدالله فرماجو خلال انتخابات الرئاسة في تلك السنة.
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