شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق جديد بين الشرعية والانتقالي يجبر المليشيات على الانسحاب من أبين.. والسعودية تتدخل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر أمني لـ"المصدر أونلاين" إن قائد الشرطة العسكرية في محافظة أبين العميد يوسف العاقل، تسلّم مبنى قواته الذي سقط بيد قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي الأسبوع الماضي، إثر اتفاق مدعوم من التحالف الذي تقوده السعودية، قضى بتسليم مواقع القوات الحكومية في أبين لقيادتها السابقة.

وقال المصدر إن محافظ أبين وقائدي الشرطة العسكرية والأمن الخاص وقائد قوات الحزام الأمني في المحافظة، عقدا لقاءًا بقادة في التحالف العربي في مقر قوات التحالف في مديرية البريقة غربي عدن، تضمّن اتفاقًا بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي انتشار عسكري وإعادة القوات السابقة إلى مواقعها.

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وبحسب المصدر، تسلّم قائد قوات الشرطة العسكرية يوسف العاقل مبنى الشرطة العسكرية في منطقة الكود بعد إبرام الاتفاق بينما لا يزال مبنى قوات الأمن الخاص خاضعًا لسيطرة قوات الحزام الأمني على أن تجري ترتيبات مع التحالف لتسليمة إلى قيادته السابقة.

وكان مدير أمن محافظة أبين العميد علي الذيب الكازمي قد أشار في بيان تحصل المصدر أونلاين على نسخة منه، إلى عقد اتفاق لتسليم موقعي الشرطة العسكرية والأمن الخاص لقائديهما السابقين لكنه تحدث عن مهلة من أسبوعين لإعادة ترتيب وضع القوات الخاصة وتسليمه للقائد السابق العقيد محمد العوبان.