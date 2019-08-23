شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى رد إماراتي عاجل على هزيمة مليشيات الانتقالي في شبوة .. وأبوظبي تفتح النار على الشخصية اليمنية التي أفشلت المخطط والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اشتاط نائب مدير شرطة دبي،ضاحي خلفان،غضباً بعد فشل الانقلاب الذي تدعمه بلاده في محافظة شبوة، وخرج مهاجماً رئيس الجمهورية ونائبه بشكل غير مسبوق.
وقال ضاحي خلفان في عدة تغريدات على تويتر”أكبر تجار الحروب في العالم هادي وعلي محسن والطقمة حقتهم.. يضحكوا على الجميع ..ويتاجروا بالتحالف”.
وأضاف: “ينبغي ان يكون قتالنا في اراضي دول مجلس التعاون دفاعا عنها وفي هذا الإطار يكون تعاوننا وتحالفنا…والا التعاطي مع تجار الحروب في الخارج مرفوض”.
وتابع: خلفان: “هادي لا يستحق الدفاع عنه لا كشخصية ولا كرئيس…الذي يقاتل بجانب هادي يقاتل مع رجل غدر وخيانة، واصفاً هادي بـ ” رجل غدار وناكر المعروف”.
وتأتي تغريدات خلفان بعد إعلان كل مؤسسات الدولة اليمنية وقوف دولة الإمارات خلف التمرد والانقلاب العسكري الذي قادته مليشيا الانتقالي الجنوبي في عدن الأسبوع قبل الماضي.
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