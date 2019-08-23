شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة مروعة في عتق .. وضربة موجعة تنتهي بهذه الانتصارات الضخمة .. وقناة إخبارية تنقل بـ(الفيديو) تفاصيل ما يحدث الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية إن القوات الحكومية اليمنية، سيطرت اليوم الجمعة، على مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، بعد اشتباكات مع قوات النخبة، المدعومة إماراتياً.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف الطرفين، دون حصيلة واضحة.

الحكومة اليمنية: الإمارات تفجر الوضع

الناطق باسم الحكومة اليمنية الشرعية راجح بادي، قال في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن قيادة القوات الإماراتية في بلحاف بمحافظة شبوة، مسؤولة عن تفجير الوضع العسكري ومحاولة اقتحام مدينة عتق.

أكد بادي عزم الحكومة على مواجهة التمرد الذي يقوده المجلس الانتقالي، بكافة الوسائل.

أضاف بادي، أن توسيع التمرد المسلح إلى المحافظة إصرار على إفشال جهود التهدئة، واحتواء الأزمة. وتحديا لأهداف التحالف.

ذكر المتحدث أن موقف وحدات الحكومة العسكرية، ثابت ومتماسك، في التصدي للتمرد المسلح.

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محاولات للتوسع

تسعى قوات النخبة المدعومة إماراتياً للتقدم في محافظة شبوة، بعد سيطرتها على محافظة أبين، الثلاثاء الماضي، والعاصمة المؤقتة عدن، قبل منتصف الشهر الجاري.

وزير النقل اليمني صالح الجبواني، قال إن قوات الجيش الوطني تسيطر على الموقف في مدينة عتق بشبوة رغم شدة المواجهة.

وأضاف من خلال إتصالاتنا المباشره بعتق قوات الأمن والجيش الوطني مسيطرة على الموقف ولا صحة لإحتلال مباني وشوارع من قبل المليشيات ولا صحة لإنضمام قادة وضباط.. رغم شدة المواجهة إلا أن قواتنا تسطر ملحمة وطنية كبرى دفاعاً عن الأرض والعرض ضد أطماع الإمارات في التوسع والسيطرة.

انسحاب القوة السعودية

مصادر محلية، قالت للجزيرة نت، إنّ القوة العسكرية السعودية التي وصلت المدينة، غادرتها باتجاه منطقة بلحاف حيث مقر القوات الإماراتية.

المصادر: اجتمعت القوة السعودية بمحافظ شبوة، وانتهى الاجتماع بوعد سعودي، برفع تقرير عن الوضع إلى القيادة السعودية.

خلفيات

مجلس الوزراء اليمني، حذر في بيان له، أمس الخميس، من التدخل في عمل مؤسسات الدولة بعدن، التي سيطرت عليها قوات النخبة الانفصالية.

ناقش المجلس، خلال اجتماع في الرياض، وسائل مواجهة التمرد الذي تقوده في عدن، مجاميع مسلحة مدعومة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وتابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

عقب اجتماع استثنائي لها في الرياض الثلاثاء، حمّلت الحكومة اليمنية الإمارات مسؤولية انقلاب عدن، وطالبتها بالكف عن تمويل المليشيات، بينما نفت أبو ظبي عبر بعثتها لدى الأمم المتحدة أن تكون دعمت هذا الانقلاب.

كانت هيئة رئاسة البرلمان اليمني قد طالبت الرئيس عبد ربه منصور هادي بمراجعة العلاقات مع التحالف السعودي الإماراتي.

كشف وزير النقل اليمني صالح الجبواني، في وقت سابق، عن إعداد ملفات سياسية وحقوقية ضد الإمارات لرفعها إلى الهيئات والمحاكم الدولية.

المصدر: وكالات