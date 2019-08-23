شكرا لقرائتكم خبر عن طرد السفير الإماراتي من اليمن وفريق حقوقي رسمي يتقاضى أبوظبي في المحاكم الدولية .. خطوة حكومية حاسمة ضد عبث الإمارات في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مسؤول يمني، عن عزمه تقديم طلب إلى الحكومة اليمنية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال وزير الدولة أمين العاصمة، عبدالغني جميل، بأنه سيتقدم بطلب رسمي في الاجتماع القادم للحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات وتكليف فريق حقوقي للترافع باسم الحكومة أمام المحاكم الدولية الإمارات. Advertisements وأضاف في منشور على فيسبوك، تابعه محرر “المشهد اليمني”: ” في اول اجتماع للحكومة، سأطلب بسحب سفيرنا لدى الامارات وطرد سفيرهم – تكليف فريق حقوقي من ذوي الخبرات والكفاءات للترافع أمام محاكم الجنايات الدولية منها محكمه لاهاي ضد الامارات”. وتابع الوزير: هناك ملفات يشيب منها الطفل. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي صعدت فيه الحكومة اليمنية من خطابها ضد دولة الإمارات المشاركة في التحالف العربي باليمن، بعد تورطها في دعم انقلاب على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.

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