والد الفتاة المتغيبة بحائل يكشف تفاصيل جديدة حول اختفاء ابنته.. ويفجر مفاجأة بشأن كاميرات المول

كشف والد الفتاة المتغيبة في حائل تفاصيل جديدة حول الواقعة ، مشيراً إلى أن ما حدث لابنته نتيجة لأعمال شعوذة أو تغرير بها.

وروى والد الفتاة التفاصيل قائلاً : ” يوم الخميس ٨ أغسطس ٢٠١٩ خرجنا إلى أحد المولات في حي صديان ، وكانت الأم مع ابنتيها في البوفيه بالدور الثالث وطلبت البنت من أمها ١٠ ريالات تشتري عصير ، وخلال مدة ١٥ دقيقة اتصلت الأم على البنت ورجعت البنت ومعها كيس فيه طيب وملابس وبينت أنه هدية من صديقتها ” .

وأوضح والد الفتاة أنه في يوم الثلاثاء ١٣ أغسطس خرجت الفتاة من البيت ومعها كامل أغراضها ولم تعد وتم تبليغ الشرطة ، مؤكداً أنه ذهب للجهات المختصه يوم الأحد ١٨ أغسطس ليستفسر عن القضية.

وأضاف والد الفتاة لـ “المرصد” ، أن لديه شكوك تجاه المجمع خاصة أنهم لم يتعاونوا معه بشأن تسجيلات كاميرات المراقبة ، في إحدى المرات يخبروه بأن إدارة المجمع رفضت السماح بمشاهدة الكاميرات ، ومرة أخرى يخبروه بأن الكاميرات معطلة منذ أسبوع.

وقال والد الفتاة أنه يجزم على أن إدارة السوق تسترت على شيء ما وضللت الأجهزة الأمنية ، محملاً إدارة المجمع كافة المسؤولية، معتقداً أن ابنته قد تعرضت لأعمال شعوذة وتغرير.

وختم والد الفتاة حديثه قائلاً : ” اسأل الله أن يحفظ ابنتي بعينه التي لا تنام وقوته التي لا تضام وأن يحفظها كما حفظ مريم ويردها كما يرد يوسف ويبرئها كما برأ عائشة ومن علق بإساءة سامحه الله ومن علق بدعوة جزاه الله خير الجزاء.”